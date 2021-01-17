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الأحد، 17-01-2021 02:18 م

مصر تكشف المبلغ المخصص لتوفير لقاحات فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت السلطات المصرية، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، المبلغ المخصص لتوفير لقاحات فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في حوار مع قناة "CNBC" عربية، إن "الوزارة ستخصص ما بين 1.5 إلى 1.6 مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا"، مضيفا: "لو وفرنا لقاحات لما بين 70 إلى 100% من المواطنين المصريين، سيكون لا بد من تخصيص من 1.5 إلى 1.6 مليار دولار".

وقال معيط: "بدأنا توفير المخصصات المالية التي نحن بحاجة لها، وبمجرد توفير اللقاحات سيتم صرف هذه المخصصات"، مشيرا إلى أن "الحكومة المصرية في محادثات مع الشركات المنتجة للقاحات كما أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة جافي لتوفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات أي 20 مليون دفعة لقاح".

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وبحسب معيط، فإن "الاقتصاد المصري شهد تعافيا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري"، مدللًا بتراجع عجز الموازنة إلى 3.6%. وذكر أن استثمارات الأجانب في أدوات وأذون الخزانة بلغت في نهاية ديسمبر 26 مليار دولار.


وقال وزير المالية المصري، إنه "في الوقت الحالي ليس هناك حاجة لإصدار سندات دولارية جديدة، لكن لا نعرف غدًا ماذا سيحمل"، متوقعا أن تكون المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قبل يونيو/ حزيران المقبل، على أن تحصل مصر على الشريحة المتبقية من قرض الصندوق بقيمة 1.6 مليار دولار بنهاية المراجعة.

 

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أن عملية تلقيح المواطنين ضد مرض كوفيد-19 ستبدأ في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك فور وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني.


وقالت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، إنه "تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي، مع وزارة الداخلية لتحديد الأماكن التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى المحافظات"، مضيفة أن "الوزارة وفرت أكثر من 39 مليون سرنجة، بالإضافة إلى الكميات الموجودة بالمحافظات".


من جانبه، أكد وزير الدولة للإعلام المصري، أسامة هيكل، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا"، مؤكدا أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات.

 

سبوتنيك

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