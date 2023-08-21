الإثنين 21-08-2023
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الإثنين، 21-08-2023 12:25 ص

مصر توضح سبب تكدس الشاحنات على الحدود السودانية

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الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا بشأن تكدس الشاحنات وطوابير الشاحنات في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية وشكاوى عدد من سائقي الشاحنات على الحدود.

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وفي بيانها، أوضحت وزارة النقل المصرية "الحقائق الآتية":

1- يرجع السبب الرئيسي في هذا التكدس الي تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك في معبري أرقين وقسطل من قبل الجانب السوداني والذي يقوم بالعمل لفترة محدودة يوميا، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان ومما أدى إلى حدوث التكدس.

2- فور حدوث هذا التكدس، تم عرض الموضوع بكافة جوانبه على مجلس الوزراء وكان هناك توجيه بالتنسيق الكامل بين وزارة النقل وكافة الوزارات والجهات الأخرى المعنية (وزارة الداخلية – وزارة الصحة – محافظة اسوان ) لسرعة تسهيل تحرك الشاحنات ومنع تكدسها على المعابر الحدودية.

3- قامت وزارة النقل من خلال هيئة الموانئ البرية والجافة وبالتنسيق مع محافظة أسوان ووزارتي الداخلية والصحة بدفع عربات إسعاف إلى أماكن التكدس وتوزيع مياه ووجبات على السائقين.

4- في ضوء ما عرضه الفريق/ وزير النقل تم تصديق  رئيس مجلس الوزراء على تنظيم وصول الشاحنات الي المناطق الحدودية بنظام التفويج بتجميع الشاحنات في أسوان للمتجهين إلى منفذ أرقين البري وفي أبو سمبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البري مع تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية بأعلى مستوي وخدمات الإعاشة والتغذية لجميع سائقي الشاحنات وسيتم تحريك هذه الشاحنات وفق نظام التفويج بالأعداد التي تتوافق مع طاقة المنفذ.

5- كما قامت وزارة النقل وبعد التنسيق مع محافظة أسوان بالبدء في توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية في كل من أسوان (وادي كركر)، وأبو سمبل، لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية.

 




 

 


 

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