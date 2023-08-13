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الأحد، 13-08-2023 12:39 م

السودان.. اجتماع للقوى السياسية في إثيوبيا على وقع اشتداد الاشتباكات

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الوكيل الإخباري - على وقع استمرار الاشتباكات في مدن العاصمة السودانية، يرتقب عقد اجتماع للقوى السياسية في العاصمة الإثيوبية، لبحث سبل وقف الحرب في السودان.

سياسيا، كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان أنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.

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وحول مصير التفاوض بين الجيش والدعم السريع أعلن المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت في تصريحات صحفية بأنهم مستعدون للحوار الذي يقود إلى تغيير قيادة الجيش بهدف تكوين جيش جديد تدمج فيه جميع الجيوش بما فيها الدعم السريع شريطة عدم السيطرة عليه من قبل جهة أو أيدلوجيا بعينها.

إلى ذلك، تعقد القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري غدا الاثنين اجتماعا في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.


ميدانيا، هاجم طيران الجيش السوداني أهدافا عسكرية تابعة لعناصر قوات الدعم السريع السريع بمنطقة الباقير وبعض المناطق القريبة من منطقة سوبا الواقعة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم حيث تنتشر مجموعات من الدعم السريع ناحية مدخل العاصمة الشرقي للخرطوم منذ اندلاع الحرب، وشهدت بعض أحياء مدينة أم درمان حركة متقطعة للطيران الحربي المقاتل التابع لسلاح الجو السوداني وتعاملت معه المضادات الجوية التابعة للدعم السريع بالتصدي لحركته.


أما في أم درمان فقدت دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات القصف المدفعي في المناطق الوسطى المحيطة بأحياء أم درمان القديمة.


وفي بنيالا عاصمة جنوب دارفور، تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع  بالأسلحة الخفيفة والثقيلة وتبادل القصف بالمدافع لليوم الثالث على التوالي ومصادر طبية مستقلة تفيد بارتفاع القتلى إلى 12 من المدنيين بأحياء متفرقة من المدينة .

 

RT

 




 

 


 

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