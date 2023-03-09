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الخميس، 09-03-2023 10:38 ص

مصر.. حريق هائل يقتل 3 سيدات ومسنا والأمن يتحرك

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الوكيل الإخباري - لقيت 3 سيدات ومسن مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر نشوب حريق داخل دار للمسنين في منطقة مصر الجديدة في مصر.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.


وجاءت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد "بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين مصرع 3 سيدات ورجل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة".


ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.


RT

 




 

 


 

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