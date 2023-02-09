النرويج تطور قوارب سريعة جديدة لقواتها الخاصة

الوكيل الإخباري - أعلن موقع Naval News أن النرويج تعمل على برنامج لتطوير قوارب سريعة جديدة لقواتها الخاصة في سلاح البحرية.

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وجاء في منشور على الموقع "أطلقت وزارة الدفاع النرويجية برنامج P6380 الذي يهدف لتزويد القوات الخاصة في الجيش بقوارب سريعة جديدة، والمشروع ما يزال في مراحل مبكرة، وها هي وزارة الدفاع أرسلت طلبا إلى الموردين المحتملين ليقدموا عروضهم للمشروع".



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القوارب الجديدة يجب أن تكون قادرة على الحركة في المياه بسرعة 45 عقدة بحرية، وأن تتمتع بقدر عالية على المناورة والتسارع، ومن المفترض أن يصل طول كل قارب إلى 24 مترا، وأن بجهّز بمعدات قتالية متطورة وطائرات مسيرة يصل وزن كل منها إلى 150 كلغ، ويفترض أن يتم إطلاق إنتاج هذه القوارب واختبارها ما بين عامي 2026 و2028.

RT