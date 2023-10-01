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الأحد، 01-10-2023 06:18 م

مصر.. دخول قرار حظر تصدير البصل حيز التنفيذ

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الوكيل الاخباري- يبدأ اليوم الأحد، في مصر تنفيذ قرار حظر تصدير البصل والذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

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وجاء القرار بعد أن وصلت أسعار البصل إلى مستويات قياسية، حيث تخطى سعر الكيلو مستوى 25 جنيها، رغم أنه في بداية الموسم لم يتخط أكثر من 10 جنيهات.

ومراعاة لضبط الأسعار في الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطن، قرر مجلس الوزراء في 20 سبتمبر الماضي إصدار قرار حظر التصدير، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2023.

وبحسب تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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