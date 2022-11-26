السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 04:16 م

مصر.. زيادة ضخمة في عدد السكان خلال 56 يوما فقط

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الوكيل الإخباري-أعلنت الساعة السكانية في مصر، اليوم السبت، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما.

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وأشار جهاز الإحصاء، خلال بيان له اليوم السبت، إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشر عالمياً، حيث سجل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة بالداخل في الأول من أكتوبر من العام الجاري.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة.


وجاءت بعد ذلك القليوبية بعدد سكان 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج بعدد 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة، وفقا للبيان.


وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، والمنوفية 4.7 مليون نسمة، والفيوم 4 ملايين نسمة، وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، وقنا 3.6 مليون نسمة، وبني سويف 3.6 مليون نسمة، وأسوان 1.6 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، وبورسعيد 788.9 ألف نسمة، والسويس 787.3 ألف نسمة.


كما وصل عدد سكان مطروح إلى 536.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 399.5 ألف نسمة، والوادي الجديد 264.3 ألف نسمة، وجنوب سيناء 114.1 ألف نسمة، بحسب البيان.

 

 

روسيا اليوم

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