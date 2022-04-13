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الأربعاء، 13-04-2022 11:36 ص

مصر .. سكة الحديد تطرح تذاكر قطارات عيد الفطر

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الوكيل الإخباري-تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأربعاء طرح تذاكر للحجز أمام الجمهور بمقاعد قطارات عيد الفطر المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية المقرر تحركها يوم 28 إبريل الموافق 27 رمضان.
كما تقوم هيئة السكة الحديد غدا الخميس بطرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها يوم 29 إبريل الموافق 28 رمضان، والجمعة المقبل تطرح للحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها 30 إبريل الموافق 29 رمضان.

وأكدت مصادر مسئولة لليوم السابع أنه تم وضع قواعد للحجز تتضمن حجز مقاعد القطارات المكيفة المدرجة بجداول التشغيل اليومية قبل السفر بـ 14 يوميا، على أن يكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى لكل راكب وإتاحة 4 تذاكر فقط لكل راكب كحد أقصى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة أمام شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية لمواجهة محاولات تسريب تذاكر فترة العيد وبيعها بالسوق السوداء. 

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اليوم السابع

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