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الأربعاء، 01-05-2024 11:25 ص

الأسد يوجه بافتتاح مركز للتجنيد هو الأول من نوعه في دمشق

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الوكيل الإخباري- وجه الرئيس السوري بشار الأسد وزير الدفاع العماد علي عباس بتدشين أول مركز تجنيد في دمشق بعد إتمام الربط الشبكي مع الوزارات والمؤسسات المعنية، انطلق تجريبيا في أبريل الماضي.

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وسيعمل كوادر المركز على تلبية جميع متطلبات التجنيد من إعدادات خدمة العلم والتأجيل والإعفاء ودفع البدل وموافقات السفر وغيرها، ويساعد في توفير الوقت والجهد على الأشخاص بعد الربط الشبكي مع المؤسسات الحكومية المعنية والمرتبطة عملها بعمل مديرية التجنيد العامة كالمديرية العامة للسجل المدني وإدارة الهجرة والجوازات ووزارتي التربية والمالية.



RT


 




 

 


 

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