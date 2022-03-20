أوكرانيا تنهي حركة القطارات مع بيلاروسيا

الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا، السبت، إنهاء حركة القطارات مع جارتها بيلاروسيا.



وقال ألكسندر كاميشين، رئيس شركة السكك الحديدية الأوكرانية، إنه لم يعد هناك ارتباط لخط السكك الحديدية مع بيلاروسيا.



وفي تصريح للإعلام المحلي في البلاد، دعا كاميشين زملائه في بيلاروسيا إلى عدم توجيه القطارات العسكرية الروسية باتجاه أوكرانيا عبر استخدم خطوط سكك حديد في بيلاروسيا.



وقال: "أستطيع اليوم أن أقول إنه لا يوجد خط سكة حديد بين أوكرانيا وبيلاروسيا"، مشيرا أنه يفضل عدم الكشف عن التفاصيل الخاصة بإنهاء ربط السكك الحديدية مع بيلاروسيا.



والجمعة، ذكرت تقارير في الصحافة الأوكرانية، نقل معدات عسكرية للجيش الروسي إلى محطة للسكك الحديدية في منطقة غوميل البيلاروسية المجاورة لأوكرانيا.



كما أن أوكرانيا دمرت خط السكك الحديدية مع روسيا عبر تفجير أحد الخطوط بقنبلة في 26 فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد يومين من انطلاق الهجوم الروسي.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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