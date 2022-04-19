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الثلاثاء، 19-04-2022 11:21 ص

مصر .. فتح المساجد قبل نصف ساعة من صلاة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك بنصف ساعة بدلًا من 10 دقائق، وأصدرت الوزارة تعميمًا أمس تم توزيعه على جميع المديريات على مستوى الجمهورية، أكدت فيه إقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة، وأنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد فى المساجد دون الساحات المفتوحة.

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وشددت الأوقاف على الالتزام بالكمامة، وإجراءات التباعد، وفتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة وغلقه بعدها بـ10 دقائق، وأن تكون خطبة العيد 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح بفتح مصليات السيدات فى المساجد التى تفتح بها فى صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

 

المصري اليوم

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