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الإثنين، 24-01-2022 11:33 ص

إدانات عربية لهجمات الحوثيين المتتالية على السعودية والإمارات

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الوكيل الإخباري-أعربت دول عربية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لهجمات الحوثيين المتتالية على السعودية والإمارات والتي كان آخرها القصف الصاروخي الباليستي والهجمات الكبيرة بطائرات مسيرة.

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ففي البحرين، دانت وزارة الخارجية، في بيان تلك الهجمات ووصفتها بـ"عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية".


وذكرت أنها "تقف إلى جانب السعودية والإمارات، ودعمهما في كافة الاجراءات المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي".


ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة، مهددةً أمن المنطقة واستقرارها".


وفي الكويت، رأت وزارة الخارجية الكويتية، أن "استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة وإستقرارهاء يؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات"، مشددة على الحاجة الملحة "لتحرك المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لوضع حد لهذا السلوك العدواني، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين".

 

وفي مصر، شددت وزارة الخارجية على أن استمرار هذه الهجمات على السعودية والإمارات "يعد تهديدا صريحا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي".


وجددت مصر، في بيان، تضامنها الكامل مع السعودية، والإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات، وصون أمنهما واستقرارهما.

 

روسيا اليوم

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