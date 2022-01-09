الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

إدارة الأزمات تحذر من الحالة الجوية في المملكة

وفيات الأحد 9-1-2022

أسعار الذهب محليا

49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية

هام من ضريبة الدخل للمواطنين المكلفين

حادث سير يتسبب بأزمة سير خانقة على طريق جرش - عمان

أكثر من 26 ألف حالة كورونا نشطة في المملكة

افتتاح مركز تطعيم كورونا في بوليفارد العبدلي

العراق.. البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته اليوم

وزارة الصحة تعلن عن شاغر وظيفة سائق

الأحد، 09-01-2022 08:22 ص

مصر .. وفاة أول امرأة تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة

ن


الوكيل الإخباري - توفيت اليوم الأحد، المستشارة المصرية، تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر سابقا، عن عمر ناهز الـ71 عاما ، جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفق صحيفة "الوطن".

وكانت المستشارة تهاني الجبالي قد نقلت إلى مستشفى "العجوزة" الأسبوع الماضي لتلقي العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا.

عن حياتها: 

- تعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة في مصر.

- شغلت ولوقت قصير منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أكثر فترات المحكمة حساسية، لما أصدرته من أحكام كان لها بالغ الأثر في المشهد السياسي والدستوري المصري بعد ثورة 25 يناير.

- صدر قرار جمهوري  في 22 يناير 2003 بتعينها نائب لرئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

- في 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابقة لرئيس المحكمة، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة، حيث طالبت في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، في ما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيا ودستوريا.، وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دبي

ارتفاع أسعار عقارات دبي بنسبة 17% خلال 2021

العراق

العراق.. البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته اليوم

نيجيريا

نيجيريا.. مقتل 200 شخص بهجمات مسلحين

كا2

داخلية كازاخستان: اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد

main_image61d9b8b97bbe8

مليون توقيع لسحب وسام الفروسية من توني بلير بسبب جرائم حرب في العراق

FImHNfRWYAAlT_7

انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت ومناطق واسعة بلبنان

أخبار متعلقة
61c4f5a8423604253a20d6be

مصر تسجل 10 وفيات و 883 إصابة بفيروس كورونا

61c3297a42360471d250a273

مصر تسحب 'جنسية' عدد كبير من مواطنيها

6258487_1640241357

بيان من خامنئي بشأن وفاة سفير إيران لدى صنعاء

61c2e0ce42360419de4eb702

الجيش الأمريكي : على استعداد لإطلاق لقاح ضد جميع سلالات كورونا

big_7ebf623779bd5cd3bc4009078f49dc45cee63e86

إعادة فتح منفذ حدودي بين العراق والكويت

640

حريق ضخم بمصنع بلاستيك في مصر -فيديو