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السبت، 08-04-2023 03:21 م

مظاهرة في بريطانيا رفضا للاعتداءات على الأقصى وغزة

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الوكيل الاخباري-  احتشد المئات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن مساء يوم أمس الجمعة رفضاً للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداءات على الفلسطينيين وقصف قطاع غزة.

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وقالت "منصة العرب في بريطانيا" على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن مئات المحتجين تجمعوا أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، تلبية لدعوة منظمات مثل "أصدقاء المسجد الأقصى" وحملة "التضامن مع فلسطين" و"المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" ومنظمة أوقفوا الحرب وغيرها من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين.


ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والفلسطينيين.


وأضافت منصة العرب أن الجهات الداعية للتظاهر تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام الوضع التاريخي والقانون في الحرم القدسي الشريف، ووقف استفزازات المستوطنين الصهاينة، التي ستدفع من وجهة نظرهم باتجاه مزيد من العنف والتوتر.

 

بترا

 




 

 


 

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