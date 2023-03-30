الملك تشارلز يلتقي شولتس ويلقي كلمة أمام البرلمان الألماني

الوكيل الإخباري - التقى ملك بريطانيا تشارلز الثالث المستشار الألماني أولاف شولتس، ويستعد ليصبح أول ملك يتحدث أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الخميس وسط زيارة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز العلاقات بين القوتين الأوروبيتين.



يقوم تشارلز (74 عاما) بأول جولة خارجية رسمية له منذ جلوسه على عرش بريطانيا.

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ووصل الملك وعقيلته كاميلا إلى برلين أمس الأربعاء.



استقبلت حشود ورئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير الزوجين الملكيين عند بوابة براندنبورغ الشهيرة ببرلين، وحضر الثلاثة مأدبة عشاء على شرف الزوجين في القصر الرئاسي.



وتحاول الحكومة البريطانية إصلاح العلاقات المتوترة مع شركائها بالقارة في أعقاب العملية المؤلمة التي سبقت وتلت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



كانت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد كبيرة، حيث أدت لخروج بريطانيا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي، ووضع حواجز تجارية بين الجانبين، ونقص في العمالة، واستبعاد لندن من برامج علمية أوروبية رئيسية.



ومن خلال إيلاء اهتمام خاص بأكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي - فرنسا وألمانيا - يأمل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تطبيع العلاقات مع دول الاتحاد.



وكان تشارلز يخطط لزيارة فرنسا أولا، لكن الاحتجاجات المناهضة للحكومة هناك حالت دون ذلك، ما وجه التركيز على ألمانيا، حيث تتمتع العائلة المالكة البريطانية هناك بالكثير من الفضول والإعجاب.

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