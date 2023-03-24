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الجمعة، 24-03-2023 10:05 م

مظاهرتان منفصلتان ضد زيارة نتنياهو لبريطانيا

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الوكيل الإخباري - شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة، مظاهرتين منفصلتين، نظمت أحداها جماعات حقوقية وفلسطينية أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية تنديداً بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بريطانيا الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فيما نظمت المظاهرة الأخرى الجالية اليهودية في بريطانيا احتجاجاً على مشروع إصلاح القضاء.

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وأصدرت رئاسة الحكومة البريطانية بياناً، أشارت فيه إلى أن سوناك ونتنياهو بحثا نشاط إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، واتفقا على العمل معاً على مواجهة "خطر الانتشار النووي".


كما رحب البيان بتوقيع "خارطة طريق" تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين بريطانيا وإسرائيل وخصوصا في مجالات التكنولوجيا والأمن.


وحسب ما جاء في البيان، أكد رئيس الوزراء البريطاني خلال اللقاء، "القلق الدولي إزاء التوترات في الضفة الغربية"، وشجع "كل الجهود من أجل وقف التصعيد لا سيما مع اقتراب الاحتفالات الدينية".


بترا


 




 

 


 

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