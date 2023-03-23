بريطانيا تكشف تفاصيل حادثة حرق رجل مسن لدى خروجه من المسجد - فيديو

الوكيل الإخباري - خلصت الشرطة البريطانية إلى أنّ المشتبه بإضرامه النار برجل مسن لدى خروجه من مسجد في بيرمنغهام (وسط)، مرتبط باعتداء مماثل وقع الشهر الماضي في لندن.

اضافة اعلان



وكانت الشرطة ألقت القبض الثلاثاء على المشتبه به غداة اعتداء على رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما ويدعى "محمد رياض"، تعرّض للحرق وهو في طريق عودته إلى منزله من مسجد في بيرمنغهام.



وشاركت شرطة مكافحة الإرهاب في التحقيق الذي قاد إلى توقيف المشتبه به.

وربطت الشرطة بين هذا الاعتداء وآخر وقع في حيّ إيلينغ بالعاصمة لندن في 27 فبراير وتمّ خلاله إضرام النيران بمسنّ يبلغ 82 عاماً خارج أحد المساجد.



والأربعاء قالت شرطة ويست ميدلاندز إنّه "تمّ القبض على الرجل للاشتباه بارتكابه محاولتي قتل".



وقال قائد الشرطة شون ويلسون "نحن نتفهّم تماماً الصدمة التي تردّد صداها في جميع أنحاء المنطقة بعد هذا الحادث".



وأضاف "على الرغم من توقيف رجل، ما زلنا يقظين ونحن نحضّ السكان على فعل الشيء نفسه".



وفي اعتداء بيرمنغهام، تم نقل الضحية إلى المستشفى للعلاج من حروق خطيرة لكنّها لا تهدّد حياته.



أمّا في الاعتداء السابق، فقد تحادث المشتبه به مع الضحية قبل أن يسكب عليه ما يُعتقد أنّه وقود ويضرم النار فيه، بحسب الشرطة.



وعولج الضحية من حروق شديدة في وجهه وذراعيه.





An elderly man was set on fire while on his way back from mosque.



Location: Off Dudley Road,



He’s in a critical condition.



Does anyone recognise the attacker? Shocking CCTV Footage: Trigger Warning!An elderly man was set on fire while on his way back from mosque.Location: Off Dudley Road, #Birmingham He’s in a critical condition.Does anyone recognise the attacker? pic.twitter.com/P3PlfCW8dr March 21, 2023

سكاي نيوز