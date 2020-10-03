السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

تحذير من آثار كورونا الأسوأ بالاردن إذا لم يحدث هذا الأمر

اعلان هام من التربية بعد تسجيل اصابات كورونا بالوزارة

المومني : بدء استقبال رسوم الراغبين بالترشح للانتخابات

هام من التربية حول الاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين

منح لأبناء المعلمين في الجامعة الألمانية

اختفاء شاب في ظروف غامضة في اربد - صورة

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الطفيلة

توضيح حول قرار اعادة فتح صالات المطاعم والحلويات

نصير للوكيل : 12 حالة حرجة بكورونا

سوريا: وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا




السبت، 03-10-2020 02:24 م

مفقودون في جنوب فرنسا بعد فيضانات قياسية

1-1381036


الوكيل الاخباري- قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص على الأقل فُقدوا عقب عاصفة اجتاحت جنوب شرقي البلاد وتسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" هطول  450 ملليمترا من الأمطار على مدى 24 ساعة في بعض المناطق وهو ما يعادل نحو أربعة أشهر من الأمطار في هذا الوقت من العام.

اضافة اعلان

وقال جيريمي كرانشان، مدير الحماية المدنية، في تصريح صحفي، إن هطول الأمطار كان أكثر غزارة مما كان عليه في الثالث من أكتوبر عام 2015 عندما أودت الفيضانات بحياة 20 شخصا في مدينة كان وحولها بمنطقة الريفيرا الفرنسية.

 

وكانت مقاطعة "الألب-ماريتيم" الواقعة على الحدود مع إيطاليا في حالة تأهب قصوى، يوم الجمعة، مع اقتراب العاصفة.

 

وتسببت العاصفة، التي يطلق عليها اسم "أليكس"، برياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 180 كيلومترا في الساعة في منطقة بريتاني بين يومي الخميس والجمعة.

 

وخفضت السلطات درجة التأهب إلى المستوى البرتقالي، السبت، بعد أن تحركت الأمطار باتجاه إيطاليا.

 

المصدر: سكاي نيوز

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صين

اتهام صيني صريح للولايات المتحدة

بي

دبي تُلغي شرطا للمواطنين القادمين إليها

29547d4b-2c17-4a88-af03-65c516bc8cae

وباء مزدوج يفزع أوروبا.. إجراءات للتخفيف ولو بالقليل

ان

انفجار وسط إيران وأنباء عن سقوط ضحايا

بايدن

بايدن بعد تمنيه الشفاء لترامب: علينا أخذ كورونا على محمل الجد

5365311951601681592

كل ما تريد معرفته عن فريق ترامب الطبي

أخبار متعلقة
ffbc82eb-544a-4b5c-8f29-84d74859b301_16x9_1200x676

اصابات في عملية طعن وسط باريس

Capture

كارثة طبيعية تضرب جنوب فرنسا

cf0da133583931261d00ee1bf6d87649

عاصفة نادرة في البحر المتوسط

كريستوبال-1

الاعصار سالي يتحول الى عاصفة مدارية