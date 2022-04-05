العراق: اليونيسيف تحصي مئات الاطفال الضحايا جراء التفجيرات

الوكيل الإخباري-كشفت منظمة اليونيسيف عن قتل واعاقة نحو 519 طفلا عراقيا جراء تعرضهم للتفجيرات خلال خمس سنوات.

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وقالت اليونيسيف في بيان مشترك مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) نقلا عن مكتبها بالعراق، اليوم، ان أغلب حالات التفجير التي تعرض لها الأطفال العراقيون جاءت بسبب حالات عمالة، مثل رعي الحيوانات أو جمع الحديد الخردة لبيعها. وأضاف البيان أن أكثر من 80 بالمئة من الأطفال الضحايا هم من الذكور، وبلغ عددهم نحو 519 طفلا بين قتيل ومعاق.



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