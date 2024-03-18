مقتل 11 شخصا بالقصف الأوكراني لغربي روسيا خلال أسبوع

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر صحية في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل 11 شخصا وإصابة 93 آخرين جراء القصف الأوكراني للمقاطعة منذ الـ12 من مارس الجاري.

اضافة اعلان



وقال متحدث صحة بيلغورود أندريه إيكونيكوف: "أصيب من الـ12 وحتى الـ17 من الشهر الجاري 93 شخصا توفي منهم 11، فيما لا يزال 23 شخصا في مستشفيات مدينة بيلغورود"، لافتا إلى أن تسعة أشخاص في حالة خطرة مستقرة.



وكثفت القوات الأوكرانية هجماتها مؤخرا على بيلغورد، فيما تواصل القوات الروسية صدها وتكبيدها خسائر فادحة، تثير تساؤلات الخبراء عن جدوى مثل هذه "الاقتحامات" الفاشلة.



روسيا اليوم