قادة مجموعة السبع يتعهدون بدعم أوكرانيا

الوكيل الإخباري -

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تعهد قادة مجموعة السبع بمساندة أوكرانيا التي أنهكتها الحرب مع روسيا، وذلك في الوقت الذي توجه فيه زعماء غربيون إلى كييف للتضامن معها تزامنا مع الذكرى الثانية للغزو الروسي.وبعد النجاحات التي حققتها في البداية ضد الجيش الروسي، عانت أوكرانيا من انتكاسات في الآونة الأخيرة في ساحات القتال الشرقية، حيث يشتكي قادتها العسكريون من النقص المتزايد في الأسلحة والجنود.وعقد قادة مجموعة السبع أمس السبت مؤتمرا عبر الاتصال المرئي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ذكرى ما تطلق عليه روسيا "عملية عسكرية خاصة"، والتي تصنف على أنها أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.وقال قادة المجموعة في بيان "مع دخول أوكرانيا العام الثالث من هذه الحرب الطاحنة، يمكن لحكومتها وشعبها الاعتماد على دعم مجموعة السبع مهما استغرق الأمر".كما تعهد القادة، الذين كانوا موردا مهما للمساعدات العسكرية والمالية لكييف، بمواصلة فرض عقوبات على مصادر الإيرادات الروسية.