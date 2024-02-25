الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية يلتقي اليوم نظيرته البلغارية

أمانة عمّان: الانتهاء من تركيب جسر المحطة للمشاة خلال أسبوعين وجسر السابع في شهر ونصف

20-8 قرشاً سعر كيلو البندورة بالسوق المركزي

الحكومة تستعرض اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

التربية تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية - اسماء

القناة 12 الإسرائيلية: سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

بعد التحقيق .. الاحتلال يكشف عن روايته الكاذبة حول استشهاد الطفلة هند

وزارة الأشغال: بدء أعمال إعادة تأهيل طريق الحزام في عمّان نيسان المقبل

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

للبيع والشراء .. هكذا بلغت أسعار الذهب بالأردن الأحد

الأحد، 25-02-2024 07:40 ص

قادة مجموعة السبع يتعهدون بدعم أوكرانيا

LYNXNPEK1N03H_L


الوكيل الإخباري - تعهد قادة مجموعة السبع بمساندة أوكرانيا التي أنهكتها الحرب مع روسيا، وذلك في الوقت الذي توجه فيه زعماء غربيون إلى كييف للتضامن معها تزامنا مع الذكرى الثانية للغزو الروسي.اضافة اعلان


وبعد النجاحات التي حققتها في البداية ضد الجيش الروسي، عانت أوكرانيا من انتكاسات في الآونة الأخيرة في ساحات القتال الشرقية، حيث يشتكي قادتها العسكريون من النقص المتزايد في الأسلحة والجنود.

وعقد قادة مجموعة السبع أمس السبت مؤتمرا عبر الاتصال المرئي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ذكرى ما تطلق عليه روسيا "عملية عسكرية خاصة"، والتي تصنف على أنها أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال قادة المجموعة في بيان "مع دخول أوكرانيا العام الثالث من هذه الحرب الطاحنة، يمكن لحكومتها وشعبها الاعتماد على دعم مجموعة السبع مهما استغرق الأمر".

كما تعهد القادة، الذين كانوا موردا مهما للمساعدات العسكرية والمالية لكييف، بمواصلة فرض عقوبات على مصادر الإيرادات الروسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65dae0924c59b77d7b02cd99

وزيرة خارجية ألمانيا تهرب إلى ملجأ في أوديسا بعد إنذار عن غارة جوية

65dad4ae4c59b77e6473afe8

بيلاروس تشهد لأول مرة في تاريخها يوم تصويت موحدا

65dad5ac42360445db2c618c

سجناء في بريطانيا إلى الحرية ضمن برنامج "الإفراج المبكر"

65dad4a942360445db2c6184

بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الروسية في المراكز النائية

720211220101816867610

سفير أميركي جديد لدى منظمة الفاو الأممية

302135

روسيا: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود

أخبار متعلقة
65d9e45d4c59b71aef5aaaa8

استطلاع يظهر نسبة الروس الذين يعتبرون العملية العسكرية الخاصة ناجحة

65d99b774c59b73b220646b6

زعيم بريدنيستروفيه يتحدث عن خطر تصعيد الصراع في المنطقة

65c30927423604423e18b507

"بيرقدار" التركية تعلن بدء تشييد مصنع لمسيّراتها في أوكرانيا

3546289_1697479532

بيان الصين الداعم لروسيا في مسألة أوكرانيا يقلق الغرب

519591

حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا

65b5e61f4c59b75e9b215c32

خبير بولندي: هذا العام سيتخلى الغرب عن رواية الصراع مع روسيا