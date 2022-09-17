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السبت، 17-09-2022 04:31 م

مقتل 14 شخصا وفقدان 10 بانهيار أرضي في نيبال

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الوكيل الإخباري - لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم، وأصيب سبعة آخرون، جراء انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في منطقة أتشام غربي العاصمة النيبالية كاتماندو أمس الجمعة.

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وقال المتحدث باسم الشرطة النيبالية دان باهادور كاركى في بيان، اليوم السبت، "إن رجال الإنقاذ انتشلوا القتلى والجرحى من حطام 5 منازل مدفونة تحت الطمي فى منطقة أتشام، على بعد نحو 450 كيلو مترا غرب العاصمة كاتماندو"، مشيرا إلى أن عمليات البحث ما زالت مستمرة حتى الآن للعثور على 10 أشخاص آخرين مفقودين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.


وأظهرت لقطات لوسائل إعلام محلية رجال الإنقاذ وهم يزيلون الطمي بأياديهم في محاولة يائسة لإيجاد مفقودين.


وتقع السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، ولا سيما خلال الأمطار الموسمية السنوية بين شهري حزيران وأيلول من كل عام.


ولقي ما لا يقل عن 48 شخصا حتفهم وفُقد 12 في البلاد جراء السيول والانهيارات الأرضية حتى الآن خلال هذا العام، وفقا لبيانات رسمية.

 

بترا

 




 

 


 

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