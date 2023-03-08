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الأربعاء، 08-03-2023 12:49 م

مقتل 3 أشخاص في إطلاق قذيفة هاون بالخطأ في الهند

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الوكيل الإخباري - صرح مسؤول هندي بأن قذيفة هاون أطلقها الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، خلال دورة تدريبية لم تصب هدفها، بل أصابت منزلا في إحدى القرى شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل زوجين شابين وجارة لهما.

وقال المسؤول بالولاية، بانكاج كومار، إن الزوجين كانا يزوران قرية غولفارد في منطقة جايا بولاية بيهار، للاحتفال بمهرجان مع والدي المرأة عندما وقع الحادث.

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وأضاف ان شخصين آخرين أصيبا عندما سقطت القذيفة في فناء المنزل.


ولم يعلق الجيش على الفور على الحادث.


تقع القرية على بعد 120 كيلومترا جنوب باتنا، عاصمة الولاية، بالقرب من ميدان تدريب تابع للجيش.


وشهد العام الماضي عددا من الحوادث أخرى بالقرب من الموقع العسكري.

 

فذكرت تقارير إعلامية أن مدنيا قتل بالقرب من ميدان الرماية العام الماضي عندما انفجرت القذيفة أثناء محاولته إخراج النحاس منها لبيعها.


وفي حادثة أخرى أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص في ديسمبر، أثناء قيامهم بجمع الحطب بالقرب من ميدان الرماية لبيعه واستخدامه في الطهي.

 

البيان

 




 

 


 

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