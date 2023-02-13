أستراليا قد تحصل على قوارب عسكرية صاروخية جديدة

الوكيل الإخباري - ذكر موقع Infodefensa أن سلاح البحرية الأسترالي قد يحصل على قوارب إنزال عسكري جديدة.

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وجاء في منشور على الموقع "عرضت شركة Navantia الإسبانية بالاشتراك مع شركة UGL الأسترالية على سلاح البحرية الأسترالي صفقة لتزويده بقوارب LMV-M، لتحل هذه القوارب محل قوارب LCM-8 التي يستخدمها الجيش في أستراليا".



وأشار الموقع إلى "أن ميزة قوارب LMV-M المعروضة على أستراليا هي قدرتها على حمل صواريخ HIMARS المتعددة الاستخدامات، وخصوصا أن أستراليا كانت قد أعلنت في يناير الفائت عن شراء 20 مجمع لإطلاق هذه الصواريخ مقابل 385 مليون دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة Navantia تعاونت بشكل مثمر مع سلاح البحرية الأسترالي خلال السنوات الماضية، وزودت الجيش الأسترالي بمجموعة متنوعة من السفن العسكرية، منها سفينتان هجوميتان برمائيتان هما "أديلايد" و"كانبيرا"، و3 مدمرات عسكرية من نوع "هوبارت"، إضافة إلى سفن إمداد عسكري، و12 قاربا عسكريا من فئة LLC المعدلة عن قوارب LCM-1E، ويبلغ طول كل قارب من هذه القوارب 23 مترا، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 110 أطنان.

RT