14 دبابة مدولبة فرنسية تصل أوكرانيا

الوكيل الإخباري - ستتسلم وحدات جيش نظام كييف نهاية فبراير الجاري دبابات مدولبة فرنسية الصنع، ويشار إلى أن عددها 14 دبابة من طراز AMX-10RC.

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أما طواقمها المؤلفة من 40 فردا فيتلقون تدريبات على قيادة وصيانة الدبابة في مركز التدريب في مدينة سوميور الفرنسية.



وحسب مصممي الدبابة فإنها يجب أن تستخدم للدعم الناري والاستطلاع، لكن يبدو أن القوات المسلحة الأوكرانية تريد استخدامها لتحل محل دبابات "تي – 64" و"تي – 72" المدمرة في المعارك مع الجيش الروسي.



ومن غير المستبعد أن تصل فيما بعد دفعات جديدة من تلك الدبابات، إذ أن الجيش الفرنسي يستخدم الآن ما يزيد عن 200 قطعة من تلك المدرعات الثقيلة، مع العلم أن فرنسا تسلم أوكرانيا في الوقت الراهن عربات الاستطلاع EBRC Jaguar الأكثر إتقانا.



وتم تزويد AMX-10RC بمدفع عيار 105 ملم الذي يستخدم قذائف لا تتفق ومعايير مدافع أخرى لبلدان الناتو. وسيثير هذا الأمر مع مرور الوقت مشاكل متعلقة بتوريد الذخائر.



ويستخدم في الدبابة كذلك الرشاشان عيار 7.62 ملم والرشاش المضاد للجو من طراز M2 Browning. كما تستخدم في الدبابة منظومة تصويب قديمة تم نزعها عن دبابات AMX-30B2 القتالية. وهناك مقياس المسافة الليزري والحواسيب الباليستية وأجهزة الرؤية الليلية مع غياب أجهزة التوازن، ما يشكّل صعوبة على سير الدبابة. وتعجز دروع الدبابة عن التصدي لذخائر 30 ملم التي تطلقها المدافع الأوتوماتيكية الروسية.



وزن الدبابة 22000 كلغ، وسرعتها 85 كلم/ ساعة، واحتياطي الحركة 1000 كلم، وطاقم الدبابة 4 أفراد.

RT