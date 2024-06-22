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السبت، 22-06-2024 10:15 ص

مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

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الوكيل الإخباري- أكدت الشرطة في مدينة فوردايس بولاية أركنساس الأمريكية مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح جراء حادث إطلاق نار في محل تجاري، يوم الجمعة.

وقالت الشرطة خلال مؤتمر صحفي، إنها تلقت بلاغا بوقوع حادث إطلاق نار في محل تجاري يسمى "Mad Butcher" ("الجزار المجنون") عند الساعة 11:30 من صباح الجمعة، حسب التوقيت المحلي - في البلاد- .

ودخل عناصر الشرطة في تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم الذي كان وحيداً.

وأشارت الشرطة إلى أن بين الجرحى اثنين من الشرطيين، مؤكدة أيضاً إصابة مطلق النار والقبض عليه.

وأكدت الشرطة سيطرتها على الوضع وعدم وجود أي خطر على المجتمع في أعقاب القبض على المهاجم.

وأفادت قناة "سي إن إن" بأن ما لا يقل عن 234 حادث إطلاق نار وقع في الولايات المتحدة هذا العام، حسب معطيات منظمة "أرشيف العنف المتعلق بالسلاح". وأوضحت أن الحديث يدور عن حوادث أسفرت كل منها عن سقوط 4 جرحى على الأقل.

وسجلت المنظمة المذكورة ارتفاعا في عدد حالات إطلاق النار في موسم الصيف، من ضمنها 21 حادثاً منذ يوم الجمعة الماضي.

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RT


 




 

 


 

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