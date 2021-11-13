السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

جمعية المحافظة تخرج ثالث أفواج طالبات معهد علوم الشريعة في العقبة

إعطاء أكثر من 83 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن

مقتل 3 وإصابة العشرات في احتجاجات السودان

الخصاونة يوجه القائمين على الجناح الأردني بمعرض اكسبو على عكس صورة حقيقية عن وطننا

الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 دبي

الارصاد الجوية تحذر من السيول يوم الاحد

التعليم العالي : لا زيادة على نسبة ال ٥٪ لمعيدي امتحان الثانونية العامة

الأردنيون يُحيون غداً الذكرى الـ 86 لميلاد الملك الحسين بن طلال

إربد : ندوة حوارية حول دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية

موجة حرائق في لبنان نتيجة الحر الشديد

السبت، 13-11-2021 05:55 م

مقتل 3 وإصابة العشرات في احتجاجات السودان

السودان 2


الوكيل الإخباري - أكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 3 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال المسيرات التي انطلقت، يوم السبت، في مختلف مدن السودان، رفضا لقرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

اضافة اعلان


وقالت إحسان فقيري عضو نقابة أطباء السودان لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مستشفيات في أم درمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى الذين تعرضوا لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم.


وأشارت فقيري إلى أن معظم الأطباء يعملون في ظروف أمنية سيئة حيث تتعرض المستشفيات للاقتحام  من قبل القوات الأمنية بحثا عن ناشطين؛ وقامت قوات أمنية باقتحام مستشفى شرق النيل واعتدت على أطباء وفتشت هواتفهم بحثا عن صور أو مقاطع فيديو للجرحى.


وانطلقت ظهر السبت في مختلف مدن السودان وبعض العواصم والمدن العالمية؛ مسيرات احتجاجية عرفت بـ "مليونية الغضب" رفضا لقرارات قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في الخامس والعشرين من أكتوبر؛ وسط انتشار أمني كثيف واغلاقات شملت 5 من الجسور الثماني الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.


ووفقا لشهود عيان تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فقد نفذت القوات الأمنية حملة اعتقالات ومطاردات واسعة في أوساط الشباب في مناطق "الديم" في وسط الخرطوم و"جبرة" في وسط وجنوب الخرطوم.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حريقق

موجة حرائق في لبنان نتيجة الحر الشديد

بررررر

البرلمان العربي يدعو إلى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

618fc65f42360452d90715b4

وفاة وعدد من الإصابات المتفاوتة برصاص الجيش في الخرطوم

618fa743423604711922b7f4

العراق: مصرع قائد أمني بحادث سير

كابول 2

انفجار في كابول وأنباء عن ضحايا

thumbs_b_c_ac9409e9381cc1a0ba0dd617d4534139

انخفاض الدين الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار

أخبار متعلقة
617d5333423604678303abf9

السودان.. وفاة شخصين برصاص قوات الأمن

thumbs_b_c_ea799e5ee77d5463018bdb63dc1adae9

السودان .. الحشد لمظاهرة مليونية ضد الانقلاب اليوم

السودان 2

واشنطن تحذر من العنف ضد المحتجين في السودان

1635498290675

الإعلان عن اسم رئيس الحكومة السودانية الجديد خلال أسبوع

61794a1f42360403de216b58

استمرار الإغلاق في شرق السودان بسب مسار الشرق

unnamed (1)

الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به