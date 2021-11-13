مقتل 3 وإصابة العشرات في احتجاجات السودان

الوكيل الإخباري - أكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 3 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال المسيرات التي انطلقت، يوم السبت، في مختلف مدن السودان، رفضا لقرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

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وقالت إحسان فقيري عضو نقابة أطباء السودان لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مستشفيات في أم درمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى الذين تعرضوا لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم.



وأشارت فقيري إلى أن معظم الأطباء يعملون في ظروف أمنية سيئة حيث تتعرض المستشفيات للاقتحام من قبل القوات الأمنية بحثا عن ناشطين؛ وقامت قوات أمنية باقتحام مستشفى شرق النيل واعتدت على أطباء وفتشت هواتفهم بحثا عن صور أو مقاطع فيديو للجرحى.



وانطلقت ظهر السبت في مختلف مدن السودان وبعض العواصم والمدن العالمية؛ مسيرات احتجاجية عرفت بـ "مليونية الغضب" رفضا لقرارات قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في الخامس والعشرين من أكتوبر؛ وسط انتشار أمني كثيف واغلاقات شملت 5 من الجسور الثماني الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.



ووفقا لشهود عيان تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فقد نفذت القوات الأمنية حملة اعتقالات ومطاردات واسعة في أوساط الشباب في مناطق "الديم" في وسط الخرطوم و"جبرة" في وسط وجنوب الخرطوم.

سكاي نيوز