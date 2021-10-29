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الإعلان عن اسم رئيس الحكومة السودانية الجديد خلال أسبوع

الجمعة، 29-10-2021 11:06 ص

الإعلان عن اسم رئيس الحكومة السودانية الجديد خلال أسبوع

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الوكيل الاخباري- قال القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد سيُعلن في غضون أسبوع، وذلك بعد أن أعلن البرهان الاثنين الماضي حل مجلسي الوزراء والسيادة الحاكمين للفترة الانتقالية في البلاد.

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وأكد البرهان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" نشرتها اليوم الجمعة: " آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع على الأكثر"، متابعا: "لن نتدخل في اختيار الوزراء ولكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني ولن نتدخل في من يختاره".


وحول اختيار رئيس الوزراء الجديد، قال البرهان: "نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط"، مضيفا: "رئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام أننا نقود ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى قيام الانتخابات".


وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، هذا الأسبوع، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ"التآمر والتحريض ضد الجيش".

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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