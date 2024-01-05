مقتل 3 وإصابة 28 شخصا جراء اصطدام قطارين في جزيرة جاوة بإندونيسيا

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الإندونيسية عن مصرع ثلاثة ركاب وإصابة 28 آخرين، جراء اصطدام قطارين ببعضهما في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا.

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وذكر المتحدث باسم الشرطة إبراهيم تومبو، أن الحادث وقع اليوم الجمعة بالقرب من حقول أرز في تشيكالينجكا بمقاطعة جاوة الغربية، مضيفا أن العديد من العربات انقلبت جراء الحادث.



وأضاف، أن الحادث وقع بين قطاري ركاب، الأول هو قطار محلي في البلاد والثاني هو قطار تورانجا للربط بين المدن، حيث كان برحلة من سورابايا في جاوة الشرقية إلى باندونج عاصمة المقاطعة، وتم إجلاء جميع هؤلاء الركاب وإخلاء المصابين من بينهم ونقلهم إلى المستشفى.