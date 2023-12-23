السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-12-2023 08:25 ص

المغرب وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية

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الوكيل الإخباري- وقعت دولتا المغرب وإندونيسيا، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين بغية توسيع أفق التعاون الثنائي في عدة مجالات.

جاء ذلك عقب محادثات أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالعاصمة الرباط مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي التي وصلت المغرب الجمعة في زيارة غير محددة المدة، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.

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وقالت الوكالة : "وقع المغرب وإندونيسيا، اليوم الجمعة، بالرباط، على مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين".


وتهدف المذكرة، وفق الوكالة، إلى "تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين، تمكنهما من تنويع وتوسيع قطاعات تعاونهما، بما في ذلك التعاون الأمني والبرلماني والإقليمي، وكذلك التعاون داخل المنظمات الدولية".


روسيا اليوم


 




 

 


 

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