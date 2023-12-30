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السبت، 30-12-2023 12:19 م

زلزال يضرب أجزاء من إندونيسيا

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الوكيل الاخباري- ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، تحت سطح البحر في جزء من مقاطعة اتشيه في إندونيسيا اليوم السبت، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان مركزه على بعد 362 كيلومترا (225 ميلا) شرق سينابانغ، وهي بلدة ساحلية في إقليم اتشيه وعلى عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).


وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي لكنها حذرت من احتمال وقوع هزات ارتدادية.


وحددت الوكالة قوة مبدئية للزلازال بلغت 6.3 درجات على مقياس ريختر، فيما تعد الاختلافات في القياسات المبكرة للزلازل شائعة.


وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يضم أكثر من 270 مليون نسمة، بشكل متكرر للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على حزام النار، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.


وأدى زلزال بلغت قوته 5.6 درجة في 21 نوفمبر إلى مقتل ما لا يقل عن 331 شخصا وإصابة ما يقرب من 600 آخرين في مدينة سيانجور في جاوة الغربية.


وكان هذا الزلزال الأكثر دموية في إندونيسيا منذ زلزال عام 2018 والتسونامي الذي ضرب منطقة سولاويسي والذي أسفر عن مقتل حوالي 4340 شخصا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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