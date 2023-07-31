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الإثنين، 31-07-2023 10:46 ص

مقتل 4 أشخاص بحادث إطلاق نار في قطار بالهند

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الوكيل الإخباري- قتل 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة جراء حادث إطلاق نار من قبل رجل أمن سكة حديد في قطار سريع بين جايبور ومومباي بالهند.

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وجاء في بيان صدر عن السكك الحديدية الغربية بالهند: "نتيجة... حادث وقع في قطار جايبور-مومباي رقم 12956 أطلق الشرطي شيتان كومار النار على زميله مساعد المفتش الفرعي تيكا راما. وقبل إطلاق النار على زميله وجه الشرطي سلاحه إلى الركاب.

ووفق المعلومات الأولية قتل الشرطي أيضا 3 مدنيين. وبعد ذلك حاول الهروب من مكان الحادث باستخدام مكابح الطوارئ للقطار، لكن حراس سكة الحديد اعتقلوه وصادروا أسلحته.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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