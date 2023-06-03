مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن القصف الأوكراني لأراضي المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين.



وأضاف المحافظ: "تم تسجيل سقوط 18 قذيفة غراد على البيوت السكنية الخاصة في قرية سوبوليفكا. للأسف، توفي ثلاثة أشخاص - توفي رجلان على الفور متأثرين بجراحهما، وتوفيت امرأة في سيارة الإسعاف بعد إصابتها بشظية. وأصيب سبعة أشخاص بدرجات متفاوتة الخطورة - ستة منهم نقلوا إلى المستشفى، ورفض السابع دخول المستشفى".

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ووفقا للمحافظ، أطلقت القوات الأوكرانية في 2 يونيو، 371 قطعة من الذخيرة المختلفة على منطقة شيبيكينسكي، وتسبب ذلك بمقتل امرأتين، وأصيب ثمانية أشخاص، واحتاج ستة منهم إلى العلاج في المستشفى.

روسيا اليوم