السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

كوريا الجنوبية تعلن عن تفعيل "آلية ثلاثية" مع أمريكا واليابان حول صواريخ بيونغ يانغ

إدخال شاب للعناية المركزة بعد ابتلاعه نحلة في إربد

خدمة الترخيص المتنقل في حديقة بلدية الأزرق الجديدة غدا

مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

السبت، 03-06-2023 03:25 م

مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية

647b2a514c59b723350a6c04


الوكيل الإخباري- قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن القصف الأوكراني لأراضي المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وأضاف المحافظ: "تم تسجيل سقوط 18 قذيفة غراد على البيوت السكنية الخاصة في قرية سوبوليفكا. للأسف، توفي ثلاثة أشخاص - توفي رجلان على الفور متأثرين بجراحهما، وتوفيت امرأة في سيارة الإسعاف بعد إصابتها بشظية. وأصيب سبعة أشخاص بدرجات متفاوتة الخطورة - ستة منهم نقلوا إلى المستشفى، ورفض السابع دخول المستشفى".

اضافة اعلان

 

ووفقا للمحافظ، أطلقت القوات الأوكرانية في 2 يونيو، 371 قطعة من الذخيرة المختلفة على منطقة شيبيكينسكي، وتسبب ذلك بمقتل امرأتين، وأصيب ثمانية أشخاص، واحتاج ستة منهم إلى العلاج في المستشفى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647b06dc4c59b77669599463

كوريا الجنوبية تعلن عن تفعيل "آلية ثلاثية" مع أمريكا واليابان حول صواريخ بيونغ يانغ

647b432d4236044a261eb6ab

برلماني أوكراني يكشف شرط بقاء أوكرانيا كدولة

197596

البحريتان الأميركية والكندية تجريان مهمة مشتركة نادرة عبر مضيق تايوان

647b38f44c59b716ae734141

لجنة الأمن القومي توجه دعوة لمجموعات برلمانية من مصر والأردن لزيارة إيران

647b32444c59b73039223fa4

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة

647b34e0423604249b759938

الجيش المصري يعلن مقتل عنصر أمني مصري عند الحدود مع إسرائيل

أخبار متعلقة
647b1d784c59b703e50c250f

مصدر طبي: الجيش الأوكراني يستهدف سيارات الإسعاف الروسية

647ae83c4236040f782553e4

غلادكوف يتحدث عن الوضع في شيبكينو

6478872b4236045ec14d34aa

السويد.. إصابة عدد من الأشخاص في هجوم بسكين

image - 2023-05-23T093228.651

الهند.. وفاة 3 أشخاص في حادث سير

6468645742360448667928e5

إصابة أحد سكان منطقة بيلغورود الروسية بانفجار لغم

6465c4dd4c59b710a74ed4e1

القوات الأوكرانية تقصف أحياء في دونيتسك وتلحق أضرارا بمستشفى ومبان سكنية