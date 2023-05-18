القوات الأوكرانية تقصف أحياء في دونيتسك وتلحق أضرارا بمستشفى ومبان سكنية

الوكيل الإخباري- صرح رئيس بلدية مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين بأن مبنى المستشفى في منطقة كويبشيفسكي وعددا من المباني السكنية بالمدينة تضررت جراء القصف الأوكراني للمنشآت المدنية.



جاء ذلك وفق ما نشره كولمزين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "تعرضت قرية منجم أوكتيابرسكي لقصف بربري. وبحسب المعلومات الأولية فقد تضرر عدد من المباني السكنية والمستشفى رقم 21".

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وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للإشراف وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا اليوم الخميس بأن القوات الأوكرانية أطلقت 7 قذائف عيار 155 في الساعة السابعة صباحا في منطقة كويبيشفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.



وتستخدم دول "الناتو" عيار 155 ملم، حيث زودت الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بمدافع هاوتزر M777 طويلة المدى من عيار 155، والتي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية، كذلك فقد تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع PzH2000 الألمانية، وKrab البولندية، وCAESAR الفرنسية التي تستخدم نفس العيار.

روسيا اليوم