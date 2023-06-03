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السبت، 03-06-2023 10:48 ص

غلادكوف يتحدث عن الوضع في شيبكينو

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الوكيل الاخباري - قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن - هناك تراجعا ملحوظا في قصف مدينة شيبكينو الحدودية، لكن الوضع هناك لا يزال خطيرا.

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وأضاف: "نقوم حاليا بالتحقيق كيف تمكن الأشخاص الذين أصيبوا خلال القصف الدوري في شيبكينو، من المرور رغم أن الطرق مغلقة. وعلى الرغم من انخفاض وتيرة قصف شيبكينو بشكل ملحوظ مقارنة باليوم السابق، إلا أن الوضع لا يزال خطيرا".

 

وأشار المحافظ إلى أن الليلة الماضية لم تكن هادئة، وعملت وسائط الدفاع الجوي في بيلغورود.

وقال غلادكوف: "لحقت أضرار ببعض السيارات في رازومني. لدينا عواقب وخيمة في سوبوليفكا في دائرة فالويسكي. لقد أبلغتكم عن وجود قتلى وجرحى بعد قصف من راجمات الصواريخ. سأحاول بالتأكيد الذهاب إلى هناك اليوم ".

مساء أمس الجمعة أفاد غلادكوف، بمقتل شخصين وإصابة ستة خلال قصف قرية سوبوليفكا بمقاطعة بيلغورود.

تقع مدينة شيبيكينو على بعد أربعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، ويعيش فيها حوالي 40 ألف نسمة. وتتعرض هذه المدينة بشكل دوري للقصف من جانب الجيش الأوكراني.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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