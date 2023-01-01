مقتل 6 أشخاص في قصف أوكراني لمستشفى في بيرفومايسك بجمهورية لوغانسك

الوكيل الاخباري- أفاد مراسل "نوفوستي"، نقلا عن مصدر طبي، بأن 6 مواطنين لقوا مصرعهم خلال قصف أوكراني لمستشفى في بيرفومايسك بجمهورية لوغانسك الشعبية مساء 31 ديسمبر.



وذكر المراسل، أن من بين القتلى مرضى وعناصر من الطاقم الطبي.



وقال المصدر: "عدد القتلى حتى الآن ستة أشخاص على الأقل، ونقوم بإزالة الأنقاض، لذلك قد يزداد العدد. تم استهداف المنطقة 3 مرات، بفاصل 30-40 دقيقة. المرة الأولى – حوالي الساعة 17.00 والثالثة حوالي 19.00. وتكمن دناءة الأوكرانيين في أنهم استهدفوا المنطقة مجددا وهم يدركون جيدا أنه تجري عملية إخلاء للجرحى ورفع الأنقاض، أي أنهم رغبوا في رفع عدد الضحايا. القصف كان في غاية الدقة بالصواريخ".

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روسيا اليوم