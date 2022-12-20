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الثلاثاء، 20-12-2022 11:28 ص

مصر تنشئ مدينة طبية كاملة بقرار من السيسي

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الوكيل الاخباري- اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمنته من مستشفى جديد بسعة 300 سرير.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لانتهاء لكل مشروع، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز، لا سيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية المتكاملة.

ويبلغ عدد الأسرة الداخلية قبل تطوير معهد ناصر 547 سريرا، والرعاية المركزة 125 سريرا، و10 حضانات.

وبعد التطوير سيصبح عدد الأسرة الداخلية 1267 سريرا، و331 سرير رعاية مركزة، 85 حضانة، لتصبح نسبة الزيادة بمقدار 150%.

أما المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية فهي من أهم المشروعات التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية، ومن المقرر أن تحتوي المدينة الطبية على 186 عيادة طبية في جميع التخصصات، وعدد من المستشفيات والصيدليات، وغيرها لتصبح بيئة متكاملة طبية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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