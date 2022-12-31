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السبت، 31-12-2022 12:04 م

القوات الروسية مستمرة في الدفاع عن خطوط التماس ضد هجمات قوات كييف

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الوكيل الاخباري- أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، أن القوات الروسية نجحت في صد محاولات قوات كييف المتكررة لاختراق الدفاعات، وخطوط التماس في جمهورية لوغانسك ومحيطها.

وأوضح باسيتشنيك، لوكالة "تاس" الروسية، أن الوضع على خطوط التماس لا يزال صعبا ومعقدا للغاية، فقوات كييف لا تتوقف عن محاولة اختراق الدفاعات الروسية.

وأضاف أن جميع محاولات قوات كييف تحولت إلى هزيمة للنازيين الأوكرانيين، فالقوات الروسية تسيطر على الأوضاع في الجبهة، وتصد جميع هجمات العدو، وتدافع عن خطوط التماس.

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كما أفاد أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوغانسك الشعبية، في وقت سابق، بأن قوات كييف تواصل نشر وحدات إضافية في منطقتي كريمينايا، وسفاتوف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتتكون هذه الوحدات في الغالب من جنود أوكرانيين تدربوا في الخارج، أو من المرتزقة الأجانب.

ونوه بأن قوات كييف تتكبد خسائر كبيرة في محوري كريمينايا وسفاتوف، مشيرا إلى أن الضباط الأوكران يبررون سبب هذه الخسائر لقادتهم، بسوء الأحوال الجوية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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