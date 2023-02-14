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الثلاثاء، 14-02-2023 04:52 م

مقتل 7 مسلحين خلال اشتباكات مع الشرطة شمال غربي باكستان

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 7 مسلحين من عناصر "حركة طالبان باكستان"، خلال اشتباكات مسلحة مع قواتها شمال غربي باكستان.

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ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية، بيانا صادرا عن الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، جاء فيه "أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لها كانت تقل 4 معتقلين من عناصر "حركة طالبان باكستان"، من مدينة ميرانشاه بمقاطعة وزيرستان إلى مدينة بانو، ولكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من جانب مسلحين تابعين للحركة، ما أدى إلى مقتل 3 من المعتقلين الأربعة".


وأضاف البيان أن رجال فرقة مكافحة الإرهاب تصدوا للهجوم، وقضوا على 4 من المسلحين الذين شنوا الهجوم، فيما فر نحو 6 منهم من الموقع، مشيرا إلى تشكيل فرقة أمنية مشتركة بين قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية لشن عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المسلحين الفارين.


بترا

 




 

 


 

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