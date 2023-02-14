مقتل 7 مسلحين خلال اشتباكات مع الشرطة شمال غربي باكستان

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 7 مسلحين من عناصر "حركة طالبان باكستان"، خلال اشتباكات مسلحة مع قواتها شمال غربي باكستان.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية، بيانا صادرا عن الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، جاء فيه "أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لها كانت تقل 4 معتقلين من عناصر "حركة طالبان باكستان"، من مدينة ميرانشاه بمقاطعة وزيرستان إلى مدينة بانو، ولكنها تعرضت لهجوم مفاجئ من جانب مسلحين تابعين للحركة، ما أدى إلى مقتل 3 من المعتقلين الأربعة".



وأضاف البيان أن رجال فرقة مكافحة الإرهاب تصدوا للهجوم، وقضوا على 4 من المسلحين الذين شنوا الهجوم، فيما فر نحو 6 منهم من الموقع، مشيرا إلى تشكيل فرقة أمنية مشتركة بين قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية لشن عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المسلحين الفارين.



بترا