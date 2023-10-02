الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

التربية: الانتهاء من صيانة 800 مدرسة بقيمة 14 مليون دينار مع نهاية العام الحالي

التعليم العالي تطلق منصة للرد على استفسارات القبول الموحد

سماء المملكة على موعد مع ذروة زخات شهب التنين الأسبوع المقبل

وزير الطاقة: الطاقة المُتجددة ليست ترفاً

الدخل والمبيعات: 4.7 مليار دينار التحصيلات الضريبية حتى نهاية أيلول الماضي

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم

السير: 3 إصابات بحادث تصادم ثلاث مركبات

مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تضيّق على الفلسطينيين

مصر .. 21 إصابة بحريق مديرية أمن الإسماعيلية لغاية الآن

الإثنين، 02-10-2023 09:23 ص

مكارثي يعرب عن ثقته في فوز ترامب بالانتخابات

357978


الوكيل الإخباري - أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في حديث لشبكة "سي بي إس" عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

اضافة اعلان


وأضاف أن الحزب الجمهوري سيرشح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وقال: "سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".


وأشار مكارثي إلى أن التضخم في عهد الرئيس السابق كان أقل بكثير مما هو عليه في عهد الرئيس جو بايدن، مشيرا لارتفاع أسعار الوقود في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.


وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.


وسبق أن أعلن الرئيس بايدن أنه ينوي المشاركة في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي ووصف نفسه بأنه أفضل مرشح يمكنه هزيمة ترامب.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
YMAHQDD7PJKIHIIN234JGCPS5A

إندونيسيا تطلق أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا

358021

قتيل و6 جرحى بقصف روسي على خيرسون

358022

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كييف

357978

الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة في الورك

8888

مصر .. 21 إصابة بحريق مديرية أمن الإسماعيلية لغاية الآن

ك

فيديو - اندلاع حريق ضخم بمديرية أمن في مصر

أخبار متعلقة
65193817423604782a43026e

برلماني أوكراني: لا أمل لنا بالصمود بدون مساعدة مالية أمريكية

image - 2023-09-19T111048.450

بايدن يتفهّم التركيز على سنه ويتهم ترامب بمحاولة تدمير الديمقراطية

6502b5b84c59b74d6e597df4

بينس يكشف عن النصائح التي قدمها له بايدن

64fd83b242360433253e0098

عضو بالكونغرس: روسيا والصين تبعدان الولايات المتحدة عن الجنوب العالمي

145-081505-germans-unity_700x400

استطلاع يظهر تدنيا قياسيا لمستوى تأييد الحكومة الألمانية في البلاد

64f2c47d4236045b380a6aad

محامي ترامب يرفض اتهامه بالتدخل في الانتخابات