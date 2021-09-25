السبت 25-09-2021
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السبت، 25-09-2021 06:47 م

ملتقى الشارقة الدولي للراوي يواصل فعالياته

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الوكيل الاخباري - يواصل اليوم السبت، ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته الـ 21 فعالياته في معهد الشارقة والمنطقة الشرقية من امارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة بعد أن اختتم فعالياته التي تقام في مركز إكسبو الشارقة مساء أمس الجمعة.

وانطلقت اليوم فعاليات الملتقى في عدد من مدن المنطقة الشرقية من الامارة وهي خورفكان وكلباء والذيد ودبا الحصن، حيث تم إقامة عدد من الجلسات الفكرية والورش والعروض الحكائية للمشاركين في الملتقي من عدد من الدول العربية والاجنبية بالإضافة الى مشاركين من الدولة المضيفة.

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