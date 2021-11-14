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الأحد، 14-11-2021 12:43 م

ملك تايلاند يعود لمنفاه الاختياري في ألمانيا

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الوكيل الإخباري-عاد ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، إلى منفاه الاختياري في جنوب ألمانيا صحبة 30 كلبا من سلالة "بودل" و250 موظفا.

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وبعد أكثر من عام قضاها في تايلاند، التقطت وسائل الإعلام الألمانية صورا لفاجيرالونغكورن داخل فندق خمس نجوم في مطار ميونيخ، حيث يقضي هو وحاشيته فترة الحجر الصحي.


وقال مصور لصحيفة بيلد الألمانية، إنه أجبر على الاتصال بالشرطة بعد أن تعرض للتهديد من قبل حراس الأمن التايلانديين للملك، الذين طالبوه بحذف صور فاجيرالونغكورن لكنه رفض.


وقضى الملك آخر 15 عاما في جنوب ألمانيا، حيث كان يقيم عادة في فندق غراند زوننبيخيل بمدينة غارميش بارتنكيرشن الواقعة عند جبال الألب.
لكنه عاد إلى بانكوك في أكتوبر عام 2020، بسبب تطورات غير مسبوقة في البلاد، من بينها حركة احتجاج شعبية للطلاب المطالبين بإصلاح النظام الملكي.

روسيا اليوم

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