مناورة بحرية مصرية روسية

الوكيل الإخباري-انطلقت مناورات بحرية مشتركة جديدة ، بين أطقم سفن أسطول البحر الأسود الروسي والبحرية المصرية في مياه البحر الأبيض المتوسط وتستمر ثلاثة أيام.

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وتهدف المناورة التي أطلق عليها "جسر الصداقة - 2021" ، الى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البحرية الروسية والبحرية المصرية وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. وستجري أطقم سفن البلدين خلال المناورة مجموعة من الإجراءات المشتركة لتقديم المساعدة لسفينة في خطر، ومرافقة سفن لصد هجوم، وتنظيم إعادة الإمداد في البحر وإجراء عمليات تفتيش أثناء ممارسة إجراءات الحماية الشاملة والدفاع عن السفن على الممر البحري.



كما تنفذ أطقم السفن إطلاقا لنيران المدفعية المشتركة على الأهداف السطحية والجوية، ومقاومة أهداف تحاكي الالغام العائمة.

بترا