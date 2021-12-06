الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

العيسوي: الملك وضع في سلم أولوياته بناء الأردن الأنموذج ورعاية أبناءه

الإثنين، 06-12-2021 03:54 م

مناورة بحرية مصرية روسية

7a3ddd52-1a11-4c1b-b7c4-17b654515737_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري-انطلقت مناورات بحرية مشتركة جديدة ، بين أطقم سفن أسطول البحر الأسود الروسي والبحرية المصرية في مياه البحر الأبيض المتوسط وتستمر ثلاثة أيام.

اضافة اعلان


وتهدف المناورة التي أطلق عليها "جسر الصداقة - 2021" ، الى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البحرية الروسية والبحرية المصرية وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. وستجري أطقم سفن البلدين خلال المناورة مجموعة من الإجراءات المشتركة لتقديم المساعدة لسفينة في خطر، ومرافقة سفن لصد هجوم، وتنظيم إعادة الإمداد في البحر وإجراء عمليات تفتيش أثناء ممارسة إجراءات الحماية الشاملة والدفاع عن السفن على الممر البحري.


كما تنفذ أطقم السفن إطلاقا لنيران المدفعية المشتركة على الأهداف السطحية والجوية، ومقاومة أهداف تحاكي الالغام العائمة.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
علم-المانيا

ألمانيا:مقترحات طهران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة

علم-المانيا

ألمانيا:مقترحات طهران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة

173-101411-italy-imposes-stricter-measures-against-corona_700x400

تطبيق قيود مشددة لغير الملقحين ضد كورونا في ايطاليا

علم_كندا__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

كندا تقدم إعفاء مؤقتا للمسافرين العالقين في جنوب افريقيا

61aba2604c59b7581553cc6f

وزير خارجية قطر: توقيت زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي لقطر جاء مصادفة

1020615769_0_612_15618_9062_1000x541_80_0_0_d00204c3971fb260b14cef40b05d3231

تحذيرات للمصريين بسبب الطقس