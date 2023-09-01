مواقع التواصل تضج بصور وفيديوهات للأمير السعودي محمد بن سلمان

الوكيل الاخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بصور ومقاطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ38، وسط التغني بإنجازاته ومواقفه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو وصورا للأمير محمد بن سلمان، هنأوه فيها بمناسبة عيد ميلاده، كما أعربوا عن حبهم له، وشكرهم وامتنانهم لما يقدمه للمملكة العربية السعودية.
سمو سيدي #الأمير_محمد_بن_سلمان #ولي_العهد— سعد العسيري (@DrSAS_ALASIRI) August 31, 2023
جعل عمرك مديد واطال الله عمرك بصحه وعافيه وعز ونجاح وتوفيق ، انتم سيدي نقطة تحول بتاريخ هذا العالم ونبراس نور للمستقبل ، #ولي_العهد_38_عام دايما انت فخرنا وعزنا pic.twitter.com/HtSl18EtUT