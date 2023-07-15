موجة حر شديد تسود جنوب الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري - شهد عشرات ملايين الأمريكيين درجات حرارة مرتفعة بشكل خطير يوم الجمعة، بسبب موجة حر قوية تمتد من كاليفورنيا إلى تكساس وإلى أجزاء من فلوريدا، فيما يتوقع أن تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.

اضافة اعلان



ومنذ بداية الأسبوع تسود موجة حر الولايات الجنوبية الغربية الصحراوية، ما يمثل خطرا صحيا على كبار السن وعمال البناء والتوصيل والأشخاص المشردين.

وفي أريزونا، إحدى الولايات الأكثر تأثرا، باتت الحياة اليومية أشبه بسباق ضد أشعة الشمس.



والجمعة سجلت فينيكس عاصمة الولاية، حرارة فاقت الـ 43 درجة لليوم الخامس عشر على التوالي، وفقا لمصلحة الأرصاد الأمريكية.



وتسببت الحرارة الشديدة في إلغاء سلسلة حفلات كان مقررا أن تقام في الفترة المسائية في نهاية كل أسبوع من الصيف في المدينة.



ومنذ أيام عدة تدق السلطات ناقوس الخطر باستمرار وتوصي السكان بتجنب الأنشطة النهارية الخارجية وبمراقبة علامات الجفاف التي يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة في ظل درجات الحرارة.



وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن أشد فترات موجة الحر تبدأ نهاية هذا الأسبوع، علما أن مدينة نيفادا قد تتجاوز يوم الأحد الرقم القياسي لدرجات الحرارة.

روسيا اليوم