الأحد 18-12-2022
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الأحد، 18-12-2022 09:07 ص

موجة قوية تقتل وتصيب 20 شخصا في جنوب إفريقيا

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الوكيل الاخباري- لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، بسبب موجة قوية ضربت شاطئ في مدينة دوربان بجمهورية جنوب إفريقيا.

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وقال روبرت ماكنزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في كوازولو ناتال: "كانت هناك موجة غريبة دفعت بعض الناس إلى البحر، وغرق ثلاثة وتم نقل 17 شخصا إلى المستشفى".

وأضاف أن أحد القتلى طفل يبلغ من العمر نحو سبع أو ثماني سنوات وأن المصابين "في حالة خطيرة أو حرجة".

وقالت خدمات الطوارئ إنها تخشى ارتفاع عدد القتلى منوهة بأن 35 من رجال الإنقاذ شاركوا في "جهود الإنقاذ الجماعي".

ووقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء أمس السبت (11 مساء بتوقيت سنغافورة) في خليج بلنتي، أحد الشواطئ الشهيرة في ثالث أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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