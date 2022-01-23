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الأحد، 23-01-2022 03:48 م

موريتانيا تعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع مالي للتحقيق بحادث مقتل 7 موريتانيين

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الحكومة المالية وافقت على تشكيل لجنة مشتركة مع بلاده للتحقيق في ملابسات مقتل 7 موريتانيين داخل الأراضي المالية.

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وقال وزير الخارجية الموريتاني في تصريح صحفي بنواكشوط، مساء أمس الأحد، أن المسؤولين الحكوميين في باماكو أكدوا حرصهم على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة.


وأضاف: "الحكومة المالية قدمت العديد من التطمينات والحرص على أن لا يتكرر هذا النوع من الأحداث".


وعبر الجانب المالي كذلك عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني تتولى السهر على أمن الحدود وتخلق آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث وتسمح بالعمل على مدار الساعة بهذا الخصوص.


ولفت ولد الشيخ أحمد إلى أن مالي تعيش أزمة ووضعا غير مستقر، داعيا أفراد الجالية الموريتانية في هذا البلد الإفريقي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.


ويوم الجمعة، أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان، مقتل 7 من رعاياها في مالي، وذلك غداة تواتر تقارير إعلامية محلية، بشأن مقتل عدد من الموريتانيين على يد قوة تابعة للجيش المالي، دون أن تتضح ملابسات الحادث.


وأرسلت موريتانيا أمس السبت وفدا وزاريا إلى دولة مالي، لبحث ملابسات مقتل 7 من رعاياها في الأراضي المالية.

 

روسيا اليوم

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