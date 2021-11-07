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الأحد، 07-11-2021 01:35 م

العثور على صاروخ لم ينفجر في منزل الكاظمي -صور

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الوكيل الإخباري-أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن القوات العراقية رفعت صاروخا لم ينفجر من منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

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وذكر مراسل RT، أن الفرق المختصة بمكافحة المتفجرات، رفعت صاروخا لم ينفجر من منزل الكاظمي، وهو أحد الصواريخ التي استهدفت منزله الليلة الماضية.


وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.



وأكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، إصابة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

روسيا اليوم

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