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الإثنين، 16-01-2023 09:40 ص

موسكو تسجل محاولات عدائية تجاه المؤسسات الروسية بالخارج

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الوكيل الاخباري- قال نائب وزير خارجية روسيا يفغيني إيفانوف، إن الجانب الروسي رصد محاولات تصرف عدائية تجاه المؤسسات الروسية بالخارج، وبالذات في عدة دول غربية.اضافة اعلان


ووفقا له، تتضمن هذه التصرفات، محاولات إشعال النيران في مباني البعثات الروسية أو افتعال حوادث مرور مع دبلوماسيين روس.

وأشار نائب الوزير، إلى أنه على خلفية هستيريا الروسفوبيا التي تم تأجيجها بشكل مصطنع بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تواصل موسكو تسجيل حالات صارخة لانتهاك القانون الدولي من قبل الدول الأجنبية، بما في ذلك في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية الروسية.

ونوه إيفانوف بأن الكثير من دول الغرب، وبخلاف التزاماتها، تسمح ليس فقط بالاستفزازات، بل وبأعمال العنف ضد البعثات الروسية الخارجية وضد الموظفين العاملين فيها.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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