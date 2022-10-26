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الأربعاء، 26-10-2022 09:22 م

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

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الوكيل الإخباري- أكدت السفارة الروسية في قيرغيزستان أنه لم يتم تشديد رقابة الأمن على الأجانب في روسيا، ونفت صحة ما يشاع عن "تشكيل فريق من الإدارات المختصة لتصنيف الأجانب غير المرغوب بهم في روسيا".

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ونفت السفارة في بيانها الأخبار التي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمرفقة بنسخة من أمر مشترك مزعوم للإدارات الحكومية في روسيا حول تشكيل فريق عمل مشترك بين الإدارات لتحديد وطرد الأجانب غير المرغوب بهم في روسيا.

وأكدت أن جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، وأضافت: "ندعو المواطنين الأجانب في روسيا، بمن فيهم القرغيز، إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات والاعتماد على المعلومات الواردة من مصادر رسمية فقط".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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